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За рулем

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Продажи премиальных автомобилей резко выросли: кто в лидерах

Продажи премиальных автомобилей резко выросли: кто в лидерах

С января по июнь 2026 года российские дилеры реализовали 61 108 новых легковушек премиум-класса. По информации агентства «Автостат», опирающегося на данные АО «ППК», это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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