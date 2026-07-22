Продажи премиальных автомобилей резко выросли: кто в лидерах

С января по июнь 2026 года российские дилеры реализовали 61 108 новых легковушек премиум-класса. По информации агентства «Автостат», опирающегося на данные АО «ППК», это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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