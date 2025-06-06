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Царьград

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  • Eduard
    В лучшем случае включат в состав Румынии в худшем пршлют всех воевать!Число сторонников...
  • Eduard
    Уже Украину она видите куда привела и это закономерно!Число сторонников...
  • Eduard
    Евроинтеграция это афера,не надо смотреть на ЕС сейчас,надо думать о будущем ,хотя оно уже настоящее,это война,куда в...Число сторонников...

Пир во время хаоса. Командиры ВСУ пьянствуют, а украинские боевики гибнут в окопах. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Пир во время хаоса. Командиры ВСУ пьянствуют, а украинские боевики гибнут в окопах. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Военнопленный Украины рассказал на допросе о том, что среди командиров ВСУ царит беспробудное пьянство, в то время как их подчинённые солдаты гибнут при атаках в большом количестве.

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