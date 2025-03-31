На Западе ужаснулись поступающей из Курской области информации

КУРСК, 31 марта, ФедералПресс. Украинские потери в Курской области превысили 71 тысячу человек, более 400 танков, 320 БМП, 290 бронетранспортеров, 2200 боевых бронированных машин, 50 пусковых установок ракетных систем, включая западные образцы, например, HIMARS.
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