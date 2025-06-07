Рабыня Изаура, легендарный Чингачгук и звезды фильма «Такси»: мировые знаменитости слетелись в Сочи

Корреспонденты «7Д» побывали на открытии грандиозного фестиваля «Евразия-Кинофест». Луселия Сантус и Гойко Митич Юрий ФеклистовВторой фестиваль «Евразия-кинофест» в Сочи стал уникальным по своему составу: такого нашествия звезд в России не было давно.