Рабыня Изаура, легендарный Чингачгук и звезды фильма «Такси»: мировые знаменитости слетелись в Сочи

Корреспонденты «7Д» побывали на открытии грандиозного фестиваля «Евразия-Кинофест». Луселия Сантус и Гойко Митич Юрий ФеклистовВторой фестиваль «Евразия-кинофест» в Сочи стал уникальным по своему составу: такого нашествия звезд в России не было давно.
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