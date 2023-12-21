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Загадка пропавшей экспедиции

Загадка пропавшей экспедиции

В XIX столетии, в эпоху выдающихся географических открытий, перед Британией стояли две задачи: во-первых, доказать существование Северо-Западного прохода (то есть возможности успешного плавания из Атлантики в Тихий океан вокруг северной оконечности Америки).

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Комментарии
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Samarium
Вечная память всем этим отважным людям.....
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