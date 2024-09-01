НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Прославленная Псковская дивизия ВДВ ВС РФ отмечает 85-ю годовщину со дня образования

Прославленная Псковская дивизия ВДВ ВС РФ отмечает 85-ю годовщину со дня образования

Сегодня действующие военнослужащие-десантники и ветераны старейшего соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил России (ранее, соответственно, СССР) 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии (дшд) отмечают юбилейную дату.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх