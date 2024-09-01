Прославленная Псковская дивизия ВДВ ВС РФ отмечает 85-ю годовщину со дня образования

Сегодня действующие военнослужащие-десантники и ветераны старейшего соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил России (ранее, соответственно, СССР) 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии (дшд) отмечают юбилейную дату.
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