Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске выбрали победителя и призёров Дня рыбака

В Смоленске выбрали победителя и призёров Дня рыбака

Участниками соревнований на празднике в центре Смоленска стали более 100 человек Организаторы традиционного местного Дня рыбака подвели итоги состязаний по ловле обитателей пруда в парке «Лопатинский сад» Смоленска.

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