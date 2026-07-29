В Смоленске выбрали победителя и призёров Дня рыбака

Участниками соревнований на празднике в центре Смоленска стали более 100 человек Организаторы традиционного местного Дня рыбака подвели итоги состязаний по ловле обитателей пруда в парке «Лопатинский сад» Смоленска.
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