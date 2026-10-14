Как пожарные работают на вызовах: начальник караула показал всё изнутри

Начальник караула показал работу пожарных от первого лица — от выезда на вызов до тушения пожара. В кадре — дым, огонь, сложные условия и действия расчёта непосредственно на месте происшествия.
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