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Как пожарные работают на вызовах: начальник караула показал всё изнутри

Как пожарные работают на вызовах: начальник караула показал всё изнутри

Начальник караула показал работу пожарных от первого лица — от выезда на вызов до тушения пожара. В кадре — дым, огонь, сложные условия и действия расчёта непосредственно на месте происшествия.

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