Генпрокуратуру России просят проверить всех производителей готовой еды

Соответствующее обращение подготовил зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.Генпрокуратуру просят провести внеплановые проверки в отношении всех производителей и продавцов готовой еды.
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