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Генпрокуратуру России просят проверить всех производителей готовой еды

Генпрокуратуру России просят проверить всех производителей готовой еды

Соответствующее обращение подготовил зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.Генпрокуратуру просят провести внеплановые проверки в отношении всех производителей и продавцов готовой еды.

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Комментарии
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Михаил Сартин
Еще надо вспомнить кто давал ограничение на проверку этих заведений. В итоге ни кто не виноват в инциденте. Хотя если вспомнить Сталина у каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество.
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15 час.

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