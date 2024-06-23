Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Вяскоўцам нагадалі пра ахвяры мінулай вайны і заклікалі выконваць правілы бяспекі: у раёне прайшоў Дзень інфармавання.

Вяскоўцам нагадалі пра ахвяры мінулай вайны і заклікалі выконваць правілы бяспекі: у раёне прайшоў Дзень інфармавання.

Чарговы Дзень інфармавання насельніцтва, які ладзіцца ў раёне кожны трэці чацвер месяца і падчас якога інфармацыйна-прапагандысцкія групы райвыканкама сустракаюцца з працоўнымі калектывамі арганізацый ды вяскоўцамі па месцы жыхарства, быў прысвечаны тэме ´Беларусь - ад вызвалення краіны да яе незалежнасці´.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх