Вяскоўцам нагадалі пра ахвяры мінулай вайны і заклікалі выконваць правілы бяспекі: у раёне прайшоў Дзень інфармавання.

Чарговы Дзень інфармавання насельніцтва, які ладзіцца ў раёне кожны трэці чацвер месяца і падчас якога інфармацыйна-прапагандысцкія групы райвыканкама сустракаюцца з працоўнымі калектывамі арганізацый ды вяскоўцамі па месцы жыхарства, быў прысвечаны тэме ´Беларусь - ад вызвалення краіны да яе незалежнасці´.
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