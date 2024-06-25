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Reuters: Трамп может лишить Киев помощи, если не будет мирных переговоров с РФ

Reuters: Трамп может лишить Киев помощи, если не будет мирных переговоров с РФ

Советники бывшего президента США Дональда Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц представили ему план урегулирования украинского конфликта, который предполагает, что Украина получит больше американского оружия, только если вступит в мирные переговоры с РФ, Трамп может рассмотреть этот вариант, если придет к власти в США.

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