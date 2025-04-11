Крымчане в космосе: истории наших земляков, покоривших Вселенную

Пятница, 11 апреля. «Крым 24».В России сегодня, 12 апреля, отмечают День космонавтики. Именно в этот день 64 года назад СССР выиграл «космическую гонку» – советский космонавт Юрий Гагарин впервые облетел нашу планету на космическом корабле.