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Лента новостей Крыма

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Крымчане в космосе: истории наших земляков, покоривших Вселенную

Крымчане в космосе: истории наших земляков, покоривших Вселенную

Пятница, 11 апреля. «Крым 24».В России сегодня, 12 апреля, отмечают День космонавтики. Именно в этот день 64 года назад СССР выиграл «космическую гонку» – советский космонавт Юрий Гагарин впервые облетел нашу планету на космическом корабле.

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