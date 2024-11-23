В центральной детской библиотеке им. А.П.Гайдара для учащихся 1 ´А´ класса ГУО ´Средняя школа № 2 г. Бобруйска´ был проведён познавательный час с участием кукольного театра ´Петрушка´ ´Прав тот, кто знает право´, посвящённый Всемирному дню ребёнка.