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Пять дубайских квартир инспектора ДПС. Обрушение в шахте. Новый удар Украины по мирным: главные происшествия на 15 апреля

Пять дубайских квартир инспектора ДПС. Обрушение в шахте. Новый удар Украины по мирным: главные происшествия на 15 апреля

Рассказываем о главных происшествиях за 15 апреля.Ночная атака беспилотников в Курске Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о последствиях ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.

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