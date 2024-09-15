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Политический ландшафт Грузии: оппозиция против власти накануне парламентских выборов

Политический ландшафт Грузии: оппозиция против власти накануне парламентских выборов

Политический ландшафт Грузии: оппозиция против власти накануне парламентских выборов Ольга ВайленкоНа фоне политической турбулентности, объединенная оппозиция Грузии имеет реальные шансы потеснить правящую партию «Грузинская мечта» на предстоящих парламентских выборах 26 октября 2024 года.

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