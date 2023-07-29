Царьград

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Медведев рассказал об отношении России к МУС и его решениям

Медведев рассказал об отношении России к МУС и его решениям

Россия презирает как решения Международного уголовного суда (МУС), так и саму организацию.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале сделал заявление о выданном МУС ордере на арест Владимира Путина.

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