Медведев рассказал об отношении России к МУС и его решениям

Россия презирает как решения Международного уголовного суда (МУС), так и саму организацию.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале сделал заявление о выданном МУС ордере на арест Владимира Путина.
Россия презирает как решения Международного уголовного суда (МУС), так и саму организацию.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале сделал заявление о выданном МУС ордере на арест Владимира Путина.
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