В МВД Грузии назвали число задержанных на протестах граждан

В Грузии во время протестов были задержаны 107 человек, такое число назвали в МВД республики. В результате столкновений с участниками акции оппозиции в пятницу и ночь на субботу пострадали десять сотрудников полиции, один из них остается в медицинском учреждении с ожогами.