Космическая энергетика: недорогие и лёгкие солнечные панели для космических станций и космических солнечных ферм

Согласно результатам нового исследования, проведённого университетами Сарри и Суонси, появилась перспектива создания лёгких и экономичных солнечных панелей, способных генерировать энергию в космическом пространстве на основе недорогих материалов.
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