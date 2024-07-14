Депутат Картаполов опроверг слухи о демобилизации до окончания СВО

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов беседе с «Парламентской газетой» опроверг информацию о возможном массовом увольнении военнослужащих в зоне СВО, в том числе мобилизованных, осенью 2024 года, которая стала обсуждаться в соцсетях.
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