Депутат Госдумы про законопроект о снижении премий: «Нет премий – нет сокращений»

КРАСНОДАР, 18 февраля, ФедералПресс. Депутат Госдумы Светлана Бессараб «Единая Россия» рассказала о принятии в первом чтении законопроекта, устанавливающего порядок снижений премий за дисциплинарные проступки.
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