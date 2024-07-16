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Математик-пророк предсказывает будущее: что ожидает Россию и мир в 2025 году?

Математик-пророк предсказывает будущее: что ожидает Россию и мир в 2025 году?

Математик-пророк предсказывает будущее: что ожидает Россию и мир в 2025 году? Ольга ВайленкоВ последние дни по интернету прогулялась новость о заявлениях математика и пророка Григория Кваши, который сделал смелое предсказание относительно исхода военной спецоперации на Украине.

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