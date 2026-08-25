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Гэри Андерсон о словах Вольффа о нехватке средств: «Вероятно, производство компонентов обходится «Мерседесу» дороже, чем конкурентам»

Эксперт The Race и бывший технический директор команд «Ф-1» Гэри Андерсон прокомментировал недавнее заявление босса «Мерседеса» Тото Вольффа о том, что у немецкой команды не хватает средств для того, чтобы обновлять свою машину с той же интенсивностью, с которой это делают конкуренты.

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