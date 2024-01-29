В столице ЯНАО по запросу жителей построят понтонную стоянку для судов

В Салехарде (ЯНАО) по запросу жителей будет построена понтонная стоянка. Опрос о принятии данного решения запустил мэр окружной столицы Алексей Титовский в социальных сетях, за стоянку у лодочной станции высказалось 83 салехардца.
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