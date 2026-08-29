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В Ступине прошел молодежный экстрим-фестиваль «Фристайл Фест» в честь 88-летия города

В Ступине прошел молодежный экстрим-фестиваль «Фристайл Фест» в честь 88-летия города

СТУПИНО, 29 августа, ФедералПресс. Молодежный экстрим-фестиваль «Фристайл Фест» стал частью спортивной программы праздника, посвященного 88-летию города Ступино.

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