Количество рейсов из Санкт-Петербурга в Стамбул увеличится зимой

Каждый день по маршруту будут отправляться два самолета вместо одного Турецкий авиаперевозчик Pegasus Airlines с 6 января в связи с ростом пассажиропотока собирается в два раза увеличить количество еженедельных полетов между Санкт-Петербургом и Стамбулом.