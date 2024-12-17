Количество рейсов из Санкт-Петербурга в Стамбул увеличится зимой

Каждый день по маршруту будут отправляться два самолета вместо одного Турецкий авиаперевозчик Pegasus Airlines с 6 января в связи с ростом пассажиропотока собирается в два раза увеличить количество еженедельных полетов между Санкт-Петербургом и Стамбулом.
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