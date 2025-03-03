Трамп намекнул, что выступающий против мира Зеленский "не задержится надолго"

Президент США сделал недвусмысленный намек в адрес Зеленского.Всякий, кто высказывается против мира в Украине, не задержится надолго, заявил президент США Дональд Трамп во время своего выступления 3 марта.
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