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Царьград

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Трамп намекнул, что выступающий против мира Зеленский "не задержится надолго"

Трамп намекнул, что выступающий против мира Зеленский "не задержится надолго"

Президент США сделал недвусмысленный намек в адрес Зеленского.Всякий, кто высказывается против мира в Украине, не задержится надолго, заявил президент США Дональд Трамп во время своего выступления 3 марта.

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