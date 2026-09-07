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China's government pumps $54B into banks, insurers amid slow growth

China on Monday poured $54 billion to eight state-owned banks and insurance companies as it sought to boost growth amid a slowing economy.

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