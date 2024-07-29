Трамп: Байден типично не посоветовался в сенате по реформации Верховного суда

Кандидат от Республиканской партии Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что действующий президент США Джозеф Байден не скоординировал свое решение с демократическими силами в сенате по реформации Верховного суда.
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