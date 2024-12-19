Тамбовчанке с двумя детьми вместо аварийного жилья предложили непригодную для проживания квартиру

СКР разбирается в ситуации, связанной с нарушением жилищных прав семьи из Тамбова. Как стало известно, женщина с двумя несовершеннолетними детьми живёт в квартире дома 1904 года постройки по улице Студенецкой.
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