Студенческий проект "Твой Ход" проводит опрос о персональных данных

Всероссийский студенческий проект "Твой Ход" (6+), который реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) и входит в президентскую платформу "Россия — страна возможностей", совместно с Роскомнадзором подготовил опрос для студентов с вопросами о значимости персональных данных, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.