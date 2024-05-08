День Победы: в Челябинске перекроют несколько центральных улиц

Рассказываем, где и в какое время передвигаться будет невозможно. Схема.Челябинцев предупредили: 9 мая на время праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, центр города буде перекрыт, движение транспорта ограничено.
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