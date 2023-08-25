В Тульской области снизилось число детей, рождающихся с патологиями

В Тульской области удалось снизить число детей, рождающихся с патологиями. Об этом сегодня, 25 августа, на пресс-завтраке регионального минздрава рассказал главный гинеколог региона Олег Черепенко, передает корреспондент Тульской службы новостей.
В Тульской области удалось снизить число детей, рождающихся с патологиями. Об этом сегодня, 25 августа, на пресс-завтраке регионального минздрава рассказал главный гинеколог региона Олег Черепенко, передает корреспондент Тульской службы новостей.
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