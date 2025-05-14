Reuters: Уиткофф и Рубио полетят в Стамбул 16 мая

МОСКВА, 14 мая, ФедералПресс. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио отправятся в Стамбул в пятницу на фоне возобновления переговоров между Россией и Украиной.
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