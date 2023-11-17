Около 60 млрд руб. вложили в развитие индустриального парка «Руднево» за три года

Город вложил в развитие площадки индустриального парка «Руднево» порядка 60 миллиардов рублей. Об этом в ходе пресс-тура журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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