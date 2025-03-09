ТАСС: замглавы отдела выездных проверок МИ ФНС написал явку с повинной

Заключенный под стражу заместитель начальника отдела выездных проверок №1 межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы России (МИ ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам №3 Виталий Ивахник признался в получении особо крупной взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и написал явку с повинной.
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