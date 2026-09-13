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Царьград

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СУСК возбудило дело после гибели подростка в пожаре в Волосово

СУСК возбудило дело после гибели подростка в пожаре в Волосово

В Волосово, Ленинградская область, 13 сентября произошел пожар в доме. Погиб 17-летний подросток, 13-летняя девочка госпитализирована с отравлением угарным газом.

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