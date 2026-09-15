PSYСHOLOGY & FUN
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PSYСHOLOGY & FUN

255 подписчиков

📩 В мое счастливое пионерское детство, я как и положено всем пионерам Союза выписывал журнал, собственно "Пионер" (и ещё "Костер", да, но речь не о нем).

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