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Ургант и Райкин попросили выпустить из СИЗО режиссера Беркович

Ургант и Райкин попросили выпустить из СИЗО режиссера Беркович

Деятели культуры, журналисты и правозащитники обратились к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться в дело против драматурга Светланы Петрийчук и режиссера Евгении Беркович.

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