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Новости Омска

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Дождь и туман: какой будет погода в дни выборов

Дождь и туман: какой будет погода в дни выборов? Омские синоптики дали прогноз погоды на первые два дня трехдневного голосования за депутатов Госдумы и регионального заксобрания.

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