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Народный вождь

Народный вождь Моё имя будет оболгано, мне припишут множество злодеяний.И. Сталин145 лет назад, 21 декабря 1879 года, родился Иосиф Виссарионович Сталин.

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Комментарии
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АндрейБорков
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17 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ныне, ворье, поимев наши миллиарды, валит за кордон ???!!! ВОТ ПОЧЕМУ НАРОД ЧТИТ И ВСПОМИНАЕТ, КАК ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА, ПРИНЯВШЕГО СТРАНУ С ДЕРЕВЯННОЙ СОХОЙ, А ОСТАВИВШЕГО С ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ !!!!!!!!!!
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13 час.
igor kim
Сталин был вождем народа. А у нас сейчас есть такой вождь и как долго может существовать страна без такого вождя?
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4 час.

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