Народный вождь

ныне, ворье, поимев наши миллиарды, валит за кордон ???!!! ВОТ ПОЧЕМУ НАРОД ЧТИТ И ВСПОМИНАЕТ, КАК ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА, ПРИНЯВШЕГО СТРАНУ С ДЕРЕВЯННОЙ СОХОЙ, А ОСТАВИВШЕГО С ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ !!!!!!!!!!

igor kim

Сталин был вождем народа. А у нас сейчас есть такой вождь и как долго может существовать страна без такого вождя?