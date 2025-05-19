Новая Россия: ремонт жилья, помощь медиков от шефов и херсонская клубника

Новая Россия: миллиарды на капитальный ремонт жилья, помощь медиков из регионов-шефов и херсонская клубника Фонд развития территорий (ФРТ) выделит средства на проведение капитального ремонта еще 308 многоквартирных домов в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.