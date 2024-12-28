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Marca: Александер-Арнольд сообщил «Ливерпулю» о желании перейти в «Реал»

Marca: Александер-Арнольд сообщил «Ливерпулю» о желании перейти в «Реал»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд готов присоединиться к мадридскому «Реалу». По информации Marca, игрок сообщил о своём намерении покинуть клуб во время последнего раунда переговоров между сторонами.

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