Организаторы IPO группы «Элемент» оценили компанию в 117–140 млрд рублей

Один из организаторов IPO группы “Элемент” оценил ее стоимость в рамках сделки в 117–130 млрд рублей, второй — в 120–140 млрд рублей, третий банк-организатор еще не дал оценки, узнал РБК от источников, близких к группе и на инвестиционном рынке.