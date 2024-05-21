Организаторы IPO группы «Элемент» оценили компанию в 117–140 млрд рублей

Один из организаторов IPO группы “Элемент” оценил ее стоимость в рамках сделки в 117–130 млрд рублей, второй — в 120–140 млрд рублей, третий банк-организатор еще не дал оценки, узнал РБК от источников, близких к группе и на инвестиционном рынке.
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