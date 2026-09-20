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Турист может оформить полный возврат стоимости тура за рубеж

Турист может оформить полный возврат стоимости тура за рубеж, если туроператор серьезно изменил условия договора, если аннуляция происходит за несколько месяц или туристу было официально отказано в визе, но для этого понадобится страховка.

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