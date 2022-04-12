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Тревожный юбилей: Пхеньян и Сеул агрессивно подошли к 110-летию Ким Ир Сена

Тревожный юбилей: Пхеньян и Сеул агрессивно подошли к 110-летию Ким Ир Сена

КНДР может в честь праздника запустить ядерную ракету, а новое руководство Южной Кореи заявило о готовности нанести упреждающий удар Олег Кирьянов      Тревожный юбилей: Пхеньян и Сеул агрессивно подошли к 110-летию Ким Ир Сена Читайте нас в Google Новости В ближайшие дни в Северной Корее грядет целая серия крупных праздников, которые, как ожидают эксперты, Пхеньян отметит не только демонстрациями и выставками, но и очередными запусками ракет или даже возобновлением ядерных испытаний.

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