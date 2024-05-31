СМИ: Байден тайно разрешил Украине атаковать Россию американским оружием

Но лишь у границ Харьковской области Президент США Джо Байден втайне разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на американское издание Politico.
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