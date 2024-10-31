Власти Армении сказали всё как есть о признании Геноцида: "Это не приоритет"

Глава МИД Мирзоян заявил, что признание Геноцида отныне не является главным приоритетом страныГлавный дипломат Армении в ходе обсуждений по государственному бюджету на 2025 год заявил, что процесс международного признания Геноцида армян больше не является приоритетом ведомства.