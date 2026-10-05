«Квартал-95» – Сеул: о традициях криворожской дипломатии.

Так, дорогой Баграт, наконец-то передние лапки автора нащупали полученное сообщение о странной истории с наркоманствующим криворожским шинкарём, с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН устроившим в далёкой неправильной Корее острейший политический кризис.
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