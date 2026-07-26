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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Неймар отрицает конфликт с молодыми игроками «Сантоса»: «Это был разговор со всей командой. Тот, кто публикует недобросовестные и лживые материалы, ничего не знает»

Неймар опроверг информацию о конфликте с молодыми игроками «Сантоса». Ранее сообщалось , 34-летний форвард назвал «куском дерьма» 21-летнего Габриэла Бонтемпо и повздорил с 19-летним Жоао Ананьясом в раздевалке после ничьей с «Шапекоэнсе» (2:2) в 20-м туре бразильской Серии А.

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