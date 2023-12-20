Трамп на выборы не идет: суд Колорадо постановил, что экс-президент США не имеет право участвовать в праймериз на территории штата Ирэн ОрлонскаяСуд в Колорадо принял решение о лишении бывшего президента Дональда Трампа права участвовать в праймериз на территории штата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии