Трамп на выборы не идет: суд Колорадо постановил, что экс-президент США не имеет право участвовать в праймериз на территории штата Ирэн ОрлонскаяСуд в Колорадо принял решение о лишении бывшего президента Дональда Трампа права участвовать в праймериз на территории штата.