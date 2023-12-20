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Трамп на выборы не идет: суд Колорадо постановил, что экс-президент США не имеет право участвовать в праймериз на территории штата

Трамп на выборы не идет: суд Колорадо постановил, что экс-президент США не имеет право участвовать в праймериз на территории штата

Трамп на выборы не идет: суд Колорадо постановил, что экс-президент США не имеет право участвовать в праймериз на территории штата Ирэн ОрлонскаяСуд в Колорадо принял решение о лишении бывшего президента Дональда Трампа права участвовать в праймериз на территории штата.

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